Зеленский, Аваков, Ахметов, Разумков и Медведчук названы самыми влиятельными украинцами по версии «Корреспондент»

Издание «Корреспондент» опубликовало рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины».

Год прошел с момента смены власти в Украине в результате президентских и внеочередных парламентских выборов. Топ-100 обновился более чем на треть. Рейтинг возглавил президент Украины Владимир Зеленский.

В первую пятерку рейтинга, кроме Зеленского, вошли глава МВД Арсен Аваков, бизнесмен Ринат Ахметов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В первой десятке также глава Офиса президента Андрей Ермак, бизнесмен Игорь Коломойский, пятый президент Украины Петр Порошенко, бизнесмен Виктор Пинчук, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Топ-10 рейтинга самых влиятельных людей Украины выглядит так: 1. Владимир Зеленский

2. Арсен Аваков

3. Ринат Ахметов

4. Дмитрий Разумков

5. Виктор Медведчук

6. Андрей Ермак

7. Игорь Коломойский

8. Петр Порошенко

9. Виктор Пинчук

10. Денис Шмыгаль



По сравнению с рейтингом прошлого года Разумков поднялся с 11-го на 4-е место, Медведчук — с 7-го места на 5-е, Аваков — с 4-го на 2-е, Ахметов — с 5-го на 3-е. Коломойский и Пинчук, наоборот, сдали свои позиции: Коломойский опустился со 2-го на 7-е, Пинчук — с 6-го на 9-е. На тех же местах в рейтинге остались лишь Зеленский и Порошенко.



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