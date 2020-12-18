Рада назначила министром по делам ветеранов Юлию Лапутину

В Украине новый министр по делам ветеранов. Во главе министерства встанет Юлия Лапутина, генерал-майор Службы безопасности Украины.

За назначение Лапутиной проголосовали 248 депутатов. Перед этим кандидат кратко описала, как видит свои цели на высокой должности, а после результатов голосования приняла присягу.

Ранее депутаты отмечали, что из всех новых кандидатов в Кабмин кандидатура Лапутиной вызвала меньше всего вопросов: «Смотришь биографию и вопросов нет».

Юлии Лапутиной 53 года. Половину жизни она прослужила в Службе безопасности Украины. В марте 2020 года Лапутина стала второй женщиной в Украине, получившей генеральское звание.

В СБУ Лапутина принимала участие в нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. Также была задействована в операции по высадке объединенной группы СБУ в Краматорском аэропорту в апреле 2014 года.

Фото verkhovna_rada/Twitter



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