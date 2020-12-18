Туменас и Молчанова продолжают захват рынка «Столичный» несмотря на запрет Минюста

Коллектив рынка «Столичный», предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие от незаконных рейдерских действий. Об этом пишет сайт «Вести».

Коллектив рынка поблагодарил министра за быстрое реагирование и приостановку неправомерных действий «черных» рейдеров, а также сообщил о новой попытке захвата предприятия. Об этом коллектив рынка заявил на странице «Столичного» в Facebook.

«По информации предпринимателей, в пятницу, 18 декабря, состоялась очередная попытка незаконного вмешательства в государственный реестр о смене руководства предприятия. Изменения якобы были внесены на основании поддельных документов государственным регистратором Гостомельского поселкового совета Киевской области Заболотным А. В. и уже известным частным нотариусом Барамией Н. Г.», — говорится в материале.

Также представители коллектива сообщили, что на данный момент якобы ожидается силовой захват предприятия.

Напомним, рынок «Столичный» подвергся рейдерской атаке, за которой, по информации СМИ, стоит киевский застройщик Stolitsa Group известного бизнесмена Раймондаса Туменаса.

Как пишут «Вести» со ссылкой на источники, он вернулся в Киев и якобы лично координирует все процессы, связанные с захватом рынка.

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