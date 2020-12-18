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Политика

Оскандалившемуся Татарову подписали подозрение

13:55 18 декабря 2020
расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Украинская правда», посвященный инсайдам.

Напомним, ранее стало известно о расследовании, где фигурирует Татаров. Дело было связано с возможными злоупотреблениями и хищениями средств при строительстве жилья для Нацгвардии. Татаров до назначения в Офис президента представлял интересы фирмы-застройщика. Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось, не была ли сфальсифицирована экспертиза по делу строительной компании.

Как сообщали «ФАКТЫ», бывший глава «Укрбуда» Максим Микитась пошел на сделку со следствием и дал показания, что на то время адвокат «Укрбуда» Татаров якобы дал взятку эксперту МВД для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016—2017 годах.

Фото sap.gov.ua/Facebook

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