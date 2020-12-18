Кравчук заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации на переговорах по Донбассу, считает, что Владимиру Зеленскому необходимо еще раз встретиться с Владимиром Путиным. Об этом переговорщик заявил в интервью «ФАКТАМ». Встречу двух президентов Кравчук видит как переговоры в нормандском формате, то есть еще и с участием лидеров Германии и Франции.

По мнению Кравчука, за время, оставшееся до нового года, можно успеть провести подготовку к встрече на высшем уровне, то есть созвать переговоры на уровне советников.

«Собираются политические советники глав государств нормандского формата (это при желании можно успеть и в этом году), обсуждают дальнейшие конкретные шаги, соглашаются с тем, что эти шаги следует интенсифицировать и они должны быть реальными. После этого созывается встреча на высшем уровне, где все подтверждают обговоренную позицию и принимают решения, чтобы начать воплощать в жизнь формулу «мир, мир и еще раз мир», — описал оптимальный вариант Кравчук.

Напомним, ранее украинская сторона предложила руководству РФ провести до конца года встречу в нормандском формате. Ответа от России не последовало.

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