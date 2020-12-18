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Политика

Эксперт назвал системность Медведчука причиной его популярности

14:44 18 декабря 2020
Виктор Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Политический обозреватель Александр Потемкин на своей странице в Facebook проанализировал причины влиятельности председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Ссылаясь на опубликованный газетой «Вести» рейтинг, в котором Виктор Медведчук назван самым влиятельным украинцем после Рината Ахметова, Владимира Зеленского и Андрея Ермака, Александр Потемкин написал: «В сравнении с прошлогодним рейтингом Медведчук только усилил свое влияние: его персона оказалась на три пункта выше».

Эксперт напомнил, что несколько месяцев назад в аналогичном рейтинге «Нового времени» политик занял ту же позицию: «Мы имеем дело не с личными симпатиями журналистов. „Система“ в формировании таких рейтингов СМИ с совершенно разной направленностью указывает на справедливость подобных выводов. Национал-радикалы называли Медведчука одним из самых одиозных украинских политиков и пророчили ему падение рейтинга, но все эти прогнозы не сбылись».

По словам эксперта, только у возглавляемой Медведчуком ОПЗЖ есть возможность строить диалог с Россией. Потемкин процитировал бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана, который в одном из интервью заявил, что Путин и Медведчук понимают друг друга с полуслова.

«Мощная позиция Медведчука в отношениях с Россией не меняется годами. Стабильность играет ему на руку. Надежность добавляет ему веса на международной арене», — считает эксперт.

Что касается внутриполитической ситуации, то, по мнению Потемкина, позиция Медведчука в отношении того, что в экономике Украине необходимо рассчитывать на собственные ресурсы и придерживаться своего курса, импонирует все большему числу граждан. Подтверждение тому — на местных выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» выиграла в шести областях. Особенно показательна победа в родном для президента Кривом Роге, подчеркнул эксперт.

«Влияние растет еще и по той причине, что шансы проведения досрочных парламентских выборов увеличиваются. По данным опроса КМИС, если бы выборы происходили сейчас, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,2%. Пора признать тот факт, что значимость Медведчука растет как на дрожжах…» — пишет Потемкин.

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