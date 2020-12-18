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Политика

Ни сессии без скандала: в Одесском облсовете снова дрались

16:44 18 декабря 2020
Заседание

В пятницу, 18 декабря, сессия Одесского областного совета, как и в прошлый раз, сопровождается столкновениями между депутатами разных фракций. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Сначала сессия долго не могла начать работу. В дальнейшем мероприятия также продвигалось очень медленно — с постоянными перерывами. При внесении на рассмотрение сессии проекта об отмене решения прошлого созыва, касающегося увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, в зал пытались прорваться депутаты от ОПЗЖ. При этом было разбито стекло. Вход в сессионный зал собрания взяли под охрану десятки правоохранителей.

Возникли проблемы при принятии проекта бюджета области. Сообщается, что депутаты получили его в последний момент, в результате не готовы за него голосовать.

Нардеп Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Александра Ройтбурда с поста директора художественного музея.

Напоминаем, что в избирательной кампании в Одессе также было много скандалов.

Фото и видео: Pavlovsky News

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