Политолог назвал «дело Татарова» инструментом давления на замглавы ОП

Уголовное дело НАБУ в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова базируется на слабых доказательствах и начато для политического давления на чиновника. Об этом политолог Игорь Попов заявил в интервью журналистам, пишет «112.ua».

«Логическим объяснением активности против Татарова могут быть его публичные заявления с критикой НАБУ и предложениями «перезагрузить"Бюро так же, как раньше перезагрузили НАПК, ЦИК, а также Верховную Раду», — заявил Попов.

Он напомнил, что с 16 декабря часть статей закона о «Национальном антикоррупционном бюро» потеряли силу. Верховная Рада готовит новую редакцию закона.

По словам политолога, кампания против Татарова как раз направлена на нейтрализацию предложений по «жёсткой перезагрузке».

«Поэтому, несмотря на юридические сомнения, пиар-составляющая дела „НАБУ против Татарова“ будет развиваться ещё достаточно долго»,— сказал он.

Игорь Попов обратил внимание, что в данном деле «стороны не считаются с тайной следствия», поэтому все детали давно являются публичными.

«Дело «НАБУ против Татарова» имеет достаточно сомнительную процессуальную перспективу. Четыре года назад бывший нардеп в сговоре с руководителем строительной фирмы предоставили взятку в виде безвозмездного паркоместа чиновнику-криминалисту за фальшивую экспертизу.

Две недели назад в деле появляется дополнительный фигурант — Татаров, роль которого в преступной схеме не совсем понятна. Татаров в то время не был должностным лицом, поэтому не мог злоупотреблять влиянием. Также он не распоряжался паркоместами, поэтому не мог их предоставить как неправомерную выгоду", — прокомментировал политолог.

Попов также отметил, что подозрение против Олега Татарова базируется на показаниях организатора схемы Максима Микитася и завуалированной переписке в WhatsApp, которая не является доказательством.

«Поэтому не важно — вручат подозрение или нет, — следствие вряд ли докажет участие Татарова в отношениях между застройщиками и экспертом, и дело даже не дойдёт до суда… Особенно пикантной будет ситуация, если ради показаний против Татарова по делу «о паркоместе"освободят от наказания организаторов квартирного дела с убытками в 81 млн гривен. Паркоместо явно стоило на пару порядков меньше», — сыронизирова лполитолог.

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