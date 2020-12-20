Не финансируйте войну: «Правый сектор» начал бессрочную акцию протеста возле рынка «Столичный»

19 декабря в Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка «Столичный». Акция проходит под лозунгом «Продаешь и покупаешь на „Столичном“ — финансируешь войну на Донбассе». Об этом сообщает корреспондент «Апострофа» со ссылкой на сайт «Правого сектора».

С полсотни бойцов Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор» установили большую палатку на обочине Кольцевой дороги, развернули плакаты и раздают листовки.

Протестующие говорят, что по их информации «Столичный рынок» до сих пор принадлежит одному из близких соратников беглого экс-президента Януковича бизнесмену Юрию Иванющенко, более известному в криминальном мире как «Юра Енакиевский», который скрывается от украинских правоохранительных органов в России, а его немалое состояние якобы является источником финасирования российской армии и сепаратистов на Донбассе.

«Акция бессрочная. Мы будем здесь стоять до тех пор пока правоохранительные органы не возьмутся за дирекцию рынка и сделают невозможным финансирование террористов», — прокомментировала пресс-секретарь ДУК «Правый Сектор» Диана Виноградова.

На рынке закупают продукты розничные торговцы и продают их киевлянам.

«Таким образом, столичные жители, не осознавая того, финансируют войну против Украины. Пикетчики-ветераны российско-украинской войны призывают покупателей больше не ездить на рынок за закупками и обещают, что с 1 января 2021 все авто, которые будут находиться на рынке «Столичный», автоматически окажутся в электронной базе «Я поддерживаю оккупантов», — описал ситуацию корреспондент «Апострофа».

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