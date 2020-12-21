Существует риск использования акции «SaveФОП» для дестабилизации ситуации в стране, — СМИ

Беспорядки и столкновения во время акции предпринимателей «SaveФОП» указывают на интеграцию в нее сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации и политизации самой акции. Об этом говорится в статье «Страсти ФОПовы: что сулит „майдан предпринимателей“?», опубликованной изданием KP.UA.

«Мирная акция фактически превратилась в провокацию — „SaveФОП“ перешли черту, — сказано в статье. - „Майдан предпринимателей“ уже вышел за рамки конструктивного диалога с властью, что в итоге привело к столкновениям 15 декабря».

По мнению автора материала, «очевидной стала и политизация движения: протолкнуть свои интересы на волне всеобщего негодования предпринимателей — соблазнительная перспектива, учитывая полный раздрай в кабинетах власти». «А это серьезный фактор дестабилизации ситуации в стране. По некоторым данным, беспорядки устроили проникнувшие в ряды протестующих провокаторы и их направила туда некая третья сила. Ввиду крайней агрессивности и нестабильности настроений движения очевидно, что сами „SaveФОП“ не контролируют ни процесс, ни настроения внутри движения», — говорится в публикации.

Автор также отмечает, что спецслужба провалила работу по предупреждению такой ситуации, поэтому основная нагрузка по восстановлению правопорядка легла на Нацполицию.

Угрозы национальной безопасности в ключе расшатывания ситуации в стране должны более тщательно прорабатывать в СБУ. «Это как раз та ситуация, когда спецслужбы просто обязаны работать на опережение и пресечь дальнейшее развитие ситуации… Но пока — все как-то брошено на самотек. Полиция, конечно, работает, но за выполнение своих обязанностей их, как обычно, попытаются обвинить во всех смертных грехах. Однако в подобных ситуациях всевозможных „реверансов“ в духе „простите“ и „пожалуйста“ не должно быть в арсенале правоохранителей», — считает автор публикации.

В статье отмечается, что власть также могла сделать ряд превентивных шагов во избежание эскалации протеста.

«Некоторые шаги стоило бы сделать Кабмину… Например — начать диалог с предпринимателями при условии прекращения акций протеста, создать постоянно действующий координационный совет „власть — ФОП“ и решать все спорные моменты в рамках его работы,. оставив политику ультиматумов в прошлом», — говорится в публикации.

«Дестабилизация ситуации в стране может не только навредить Украине, но и просто уничтожить ее. Даже небольшие потрясения, в первую очередь, могут снова обрушить украинскую экономику. И тогда пенсионеры не увидят пенсий, работники зарплат, а ФОПовцы — покупателей с деньгами», — считает автор материала.

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