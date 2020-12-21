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Политика

Оскандалившийся Татаров написал заявление о приостановке полномочий

15:07 21 декабря 2020
Олег Татаров

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, которого экс-нардеп и застройщик Максим Микитась обвинил в причастности к схемам, которые помогли «увести» компанию «Укрбуд», написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Как сообщил «Украинской правде» советника главы Офиса президента Андрея Ермака Михаила Подоляк, такое решение было принято в связи с большим резонансом в обществе.

«В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу», — сказал Подоляк.

Напомним, что на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение Татарову — речь идет о деле, связанном с возможными злоупотреблениями и хищениями средств при строительстве жилья для Нацгвардии. Олег Татаров ранее представлял интересы фирмы-застройщика.

Фото — скриншот.

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