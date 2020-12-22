«Это, конечно, сюр»: впечатления «слуги народа» Шевченко из Минска удивили журналистку

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, ранее попавший в скандал в связи с выступлением на «Первом канале» российского ТВ, отправился Беларусь, где с лета продолжаются протестные акции, и не нашел там… протестующих.

Откровения депутата удивили журналистку Кристину Бердинских. «Это конечно сюр. Украина официально на всех уровнях не признает результаты выборов в Беларуси. Тем временем народный депутат Украины от правящей партии едет в Минск и рассказывает про отличные дороги и отсутствие „змагаров“. Жду посты Шевченко о том, какой крутой Лукашенко и нам бы так», — пишет Бердинских на своей страничке в соцсетях, комментируя следующий пост нардепа.

«Привет друзья! Я в Минске. Змагаров на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди, и отличные дороги. Жаль, что мой друг Макс Назаров (видимо, ведущий телеканала „Наш“ Максим Назаров, — Авт.) не смог со мной прилететь в Беларусь», — делится впечатлениями от поездки в соседнюю страну Шевченко.

Для справки: слово «змагары» происходит от белорусского «змагацца» и, в основном, означает «бороться» или «сражаться за что-то».

Напомним, что ранее «слугу народа» Шевченко заметили в ложе прессы, где он выдвигал претензии фотокорреспонденту Яну Доброносову.

Фото Евгения Шевченко из соцсетей.

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