28.04 / 28.35 33.97 / 34.52
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Это, конечно, сюр»: впечатления «слуги народа» Шевченко из Минска удивили журналистку

9:16 22 декабря 2020
Евгений Шевченко

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, ранее попавший в скандал в связи с выступлением на «Первом канале» российского ТВ, отправился Беларусь, где с лета продолжаются протестные акции, и не нашел там… протестующих.

Откровения депутата удивили журналистку Кристину Бердинских. «Это конечно сюр. Украина официально на всех уровнях не признает результаты выборов в Беларуси. Тем временем народный депутат Украины от правящей партии едет в Минск и рассказывает про отличные дороги и отсутствие „змагаров“. Жду посты Шевченко о том, какой крутой Лукашенко и нам бы так», — пишет Бердинских на своей страничке в соцсетях, комментируя следующий пост нардепа.

«Привет друзья! Я в Минске. Змагаров на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди, и отличные дороги. Жаль, что мой друг Макс Назаров (видимо, ведущий телеканала „Наш“ Максим Назаров, — Авт.) не смог со мной прилететь в Беларусь», — делится впечатлениями от поездки в соседнюю страну Шевченко.

Для справки: слово «змагары» происходит от белорусского «змагацца» и, в основном, означает «бороться» или «сражаться за что-то».

Напомним, что ранее «слугу народа» Шевченко заметили в ложе прессы, где он выдвигал претензии фотокорреспонденту Яну Доброносову.

Фото Евгения Шевченко из соцсетей.

314

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Валерий Леонтьев на сцене

«Это и есть Леонтьев»: свежее фото 71-летнего певца вызвало недоумение

Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Евгений Шевченко

«Это, конечно, сюр»: впечатления «слуги народа» Шевченко из Минска удивили журналистку

Ани Лорак

Перепуганная Ани Лорак столкнулась в России с новой версией Деда Мороза

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер