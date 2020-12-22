«Владимир Александрович вообще не бронзовеет»: Подоляк раскрыл особенность Зеленского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который входит в ближайший круг Зеленского, объясняет падение рейтинга президента Украины тем, что украинское общество стратегически еще не определилось, куда и зачем движется и какую цену за это нужно заплатить. Об этом он рассказал в интервью «ФАКТАМ».

«Оно (общество. — Авт.) считает, что можно, щелкнув пальцами и не взяв на себя достаточно ответственности, сразу получить серьезный позитивный результат. И в этом проблема общества. Оно структурно перестраивается, находясь на марше. Соответственно, его требования к любой следующей власти всегда завышенные. Проявлять свое недовольство общество может через выборы. Но, проголосовав за какой-то набор компетенций и ожиданий, оно хочет получить реализацию очень быстро. Когда не получает, начинает накапливать раздражение. Это первая составляющая», — назвал он первую причину недовольства.

Второй причиной собеседник «ФАКТОВ» называет особенностью нашего медийного пространства, которое поделено между определенными крупными бизнесами, вкладывающими много ресурсов в то, чтобы общество всегда находилось в состоянии депрессии и неудовлетворенности, заставляя его сомневаться в самом себе.

«Практически постоянно медийные группы наносят удары по любой власти, избранной демократическим путем», — констатирует политтехнолог.

Кроме того, на президентский рейтинг влияет сложность противостояния со «старыми» партиями, которые безвылазно почти три десятилетия находятся в парламенте и которые теперь «крайне не удовлетворены существующим сегодня распределением влияния». Они, считает Подоляк, предпочитают вести не конструктивные диалоги с властью, а компроматную войну, чтобы вернуться к былой влиятельности.

К тому же Украина попала в очень сложный период, когда одновременно происходит трансформация украинского государства и трансформация правил, по которым общество и государство долго сожительствовали.

В то же время Подоляк уверяет, что Зеленский все же представляет собой новый тип украинского политика, политика европейского плана.

«Он открыт, готов дискутировать, предпочитает именно диалоговые прозрачные (не теневые, как у нас принято) форматы общения с обществом», — подчеркнул советник главы государства, отметив, что Зеленский «не бронзовеет».

Полный текст интервью Михаила Подоляка читайте в «ФАКТАХ».

Фото из соцсетей

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