ОПЗЖ и ЕС договорились работать в едином ключе, чтобы добиться роспуска парламента, – политолог



Внеочередные выборы в Раду могут стать реальностью в 2021 году. Крупнейшие оппозиционные партии — ОПЗЖ и ЕС — договорились работать в едином ключе, чтобы добиться роспуска парламента. Об этом написал политический эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

«Как пишут украинские издания, соответствующую информацию подтвердили в обеих партиях. В своих интервью лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук неоднократно говорил, что в сложившейся политической ситуации, когда партия власти потеряла доверие людей, было бы разумно провести внеочередные выборы в Раду, чтобы перезапустить выполнение тех обещаний, с которыми президент Зеленский шел на выборы… Потому как „слуги народа“ этими вопросами вообще не занимаются», — написал политолог.

По мнению Сазонова, Порошенко после проигрыша на президентских выборах пытается вернуться на первые роли и «методично работает против Зеленского по всем фронтам, имея защиту от преследований, выданную западными посольствами».

По мнению Сазонова, который ссылается на своих инсайдеров, Медведчук и Порошенко попытаются развалить монобольшинство, чтобы вызвать политический кризис и добиться роспуска Рады.

«Не секрет, что во фракции „СН“ есть ряд депутатов, которые не разделяют идеологию президентской политсилы. Сам Зеленский об этом знает и даже начал говорить об этом в интервью. В частности, на днях в интервью The New York Times он фактически подтвердил факт, что со „слугами“ „работают“ финансовые группы Порошенко и Медведчука. Это не может не беспокоить Зеленского, ведь в случае перевыборов он потеряет большинство в парламенте и превратится во второго Ющенко. Поэтому не удивляйтесь, если вскоре в Раде мы увидим все более частые демарши „слуг“, провалы законопроектов и, возможно, даже выход депутатов из президентской фракции», — прогнозирует политолог.

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