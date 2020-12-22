Подоляк рассказал о равнодушии Зеленского к Порошенко и выразил сожаление

Действующий президент Владимир Зеленский равнодушен к своему предшественнику — пятому президенту Петру Порошенко. Об этом заявил советник главы государства Михаил Подоляк, объяснив, что его шеф понимает — у Порошенко есть желание взять реванш.

В команде Зеленского считают, что Петр Порошенко должен был бы уйти из политики, как человек, реально обманувший ожидания, за которые заплачена огромная цена.

«Его политика с точки зрения европейской или американской модели — это политика этакого провинциального типа. Он тратит гигантские деньги на создание компроматной нервозности, прежде всего в медийной среде, на то, чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы общество продолжало раскалываться. Безусловно, на это необходимо реагировать должным образом», — констатировал Подоляк.

При этом он выразил сожаление, что правоохранительная система, доставшаяся в наследство новой команде, не может быть изменена в считанные месяцы.

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