15 миллиардов гривен на вакцины: курировать процесс назначили одиозного чиновника

После того, как правительства целого ряда стран Запада объявили о начале вакцинации от COVID-19, Украина встала в очередь на получение вакцины. Впрочем, ждать придется еще долго. Самые близкие сроки поступления — весна 2021 года. В рамках всемирной инициативы COVAX наша страна уже подписала документы на предоставление 8 миллионов доз, которые пойдут на вакцинацию приоритетных групп. Как сообщили в Центре общественного здоровья, Украина ведет переговоры с разными производителями, из госбюджета планируют потратить на закупку 15 млрд гривен. Деньги немалые, и очевидно, что общественность вместе с медиа должна пристально следить за тем, как эти деньги будут потрачены. По неофициальным данным, куратором массовой вакцинации населения назначили на Банковой Михаила Пасечника, советника главы ОП Андрея Ермака. Пасечник в медицинской сфере уже почти 30 лет: был фармбизнесменом, дважды возглавлял Гослекслужбу.

Во главе Госслужбы лекарственных средств: скандалы

На недавнем совещании в ОП Михаил Пасечник, говоря о вакцинации украинцев, заявил, что уже сейчас «необходимо выработать оптимальные стратегии и предвидеть ресурсное и логистическое обеспечение этого процесса».

Известно, что в 2002—2003 годах Михаил Пасечник впервые попал на высокие государственные посты, владея на тот момент довольно большой сетью аптек «Фалби». При министре здравоохранения Андрее Пидаеве (2002−2005 гг.) он занимал должность заместителя главы Минздрава и главы Государственной службы лекарственных средств.

В 2005 году Контрольно-ревизионная комиссия в Минздраве выявила нарушения на миллионы гривен при использовании бюджетных денег для закупки лекарств и оборудования. Оказалось, что чиновники Минздрава за бюджетные средства покупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по завышенным ценам.

По данным СМИ, Пасечник был одним из фигурантов коррупционных схем. В частности, он формировал перечень лекарств, которые закупались за бюджетные средства, «не забывая» о своих аптеках. Сеть «Фалби» регулярно выигрывала тендеры, а конкуренты в полной мере испытали на себе понятие «блокировка» — их на крупные тендеры практически не допускали. Благодаря Пасечнику аптечная сеть «Фалби» стала одним из главных выгодополучателей. Но герою удалось избежать ответственности за злоупотребления служебным положением.

В 2014 году Михаил Пасечник повторно возглавил Гослекслужбу, когда главой Минздрава стал Олег Мусий. Оба продержались на должностях менее года, однако были замечены в коррупционных скандалах.

«После назначения на должность глава Минздрава Олег Мусий начал увольнять людей, которые мешали контролировать систему закупок. Перед Гослекслужбой же задачу поставили конкретную: обеспечить влияние на участников рынка. Поэтому главой Гослекслужбы стал Михаил Пасечник», — писали в СМИ в июле 2014 года.

Пасечника считали ставленником группы влиятельного фармацевта Петра Багрия, занимающего должность президента Ассоциации фармпроизводителей Украины. Как сообщали СМИ, глава Гослекслужбы сразу начал лоббировать интересы одесского завода «Интерхим», не чужого Багрию. Да еще и в крайне скандальной истории, связанной с наркосодержащими препаратами. «Интерхим» к тому моменту довольно давно производил «Кодтерпин», содержащий кодеин. Эти таблетки от кашля активно использовали для производства кустарных наркотиков.

Пасечник сделал все возможное, чтобы проблема «Кодтерпина» так и осталась нерешенной, хотя общественность, правоохранители и медики требовали разобраться с распространением «аптечного наркотика».

Имя Пасечника фигурировало и в скандале с кодеиносодержащим препаратом индийского производства. В СМИ писали о том, как глава Гослекслужбы лоббировал препарат «Кофекс» производства индийской компании «Дженом Биотек». К тому моменту «Кофекс» и другие лекарственные средства этой фирмы были запрещены для продажи в Украине из-за большого количества нарушений, выявленных инспекциями. Индийская компания подала в Гослекслужбу документы с ложными сведениями и после этого получила запрет на реализацию своих препаратов на украинском рынке. «Кофекс» точно так же, как и «Кодтерпин», часто использовали для производства наркотиков.

Деятельность Мусия и Пасечника вызвала возмущение среди фармацевтов. Они даже обратились с открытым письмом к премьер-министру Арсению Яценюку с требованием уволить обоих из Минздрава и прекратить активное использование темных коррупционных схем. По мнению подписантов, Мусий и Пасечник делали все возможное для монополизации фармацевтического рынка крупными аптечными сетями.

Как было сказано в открытом письме, «кадровые манипуляции в Гослекслужбе Украины привели к тому, что орган государственного надзора за соблюдением лицензионных условий в сфере обращения лекарственных средств и контроля качества лекарств возглавили представители крупного бизнеса. При этом назначения этих людей происходили без обсуждений и согласования с общественностью».

Банкротство и долг на 1 миллиард

Примечательно, что в свою бытность фармбизнесменом Пасечник также попадал в скандалы. В частности, именно его сеть аптек «Фалби» после банкротства умудрилась задолжать государственному «Укрэксимбанку» около 1 миллиарда гривен.

История «Фалби» началась еще в 1994 году и, по некоторым данным, к 2011 году сеть входила в топ-10 успешных фармбизнесов страны. В 2006 году «Фалби» подписала с «Укрэксимбанком» кредитное соглашение с лимитом 40 млн долларов, стала одной из крупнейших аптечных розничных сетей, а также построила за 20 млн долларов огромный логистический комплекс под Киевом.

Но вскоре бизнес Пасечника стал закрываться. Однако возвращать взятые в долг средства «Укрэксимбанку», как оказалось, нечем. В конце апреля 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл дело по банкротству предприятия с иностранными инвестициями ООО «Фалби». Как отмечал глава правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер, «в таких кейсах в ход идет и фиктивное банкротство, и откровенные попытки срыва торгов по их заложенным активам, и другие приемы из арсенала недобросовестных должников».

В июне 2020 года, пишет Delo.ua, «Фалби» была признана банкротом, но долг перед государственным «Укрэксимбанком» в размере 1 млрд гривен, который Пасечник взял еще во времена расцвета «Фалби», так и остался непогашенным.

«Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года „Укрэксимбанку“ удалось продать собственность „Фалби“ всего за 185 млн гривен», — говорится в публикации. Когда и каким образом банку удастся вернуть остальную сумму, неизвестно. Ведь должник с начала нынешнего года — советник главы ОП.

Может ли гомеопат курировать медицину в стране?

В 2009 году ВОЗ официально заявила, что никаких доказательств того, что гомеопатия приносит пользу, не найдено. Проще говоря, процветающая отрасль в Украине (да и не только в нашей стране) была официально признана лженаукой и шарлатанством. Таким образом, мировое медицинское сообщество дало понять, что не собирается закрывать глаза на бурную деятельность гомеопатов, обещающих излечение тем, кого не может лечить в принципе.

Но у гомеопатии по-прежнему есть много приверженцев, и один из них — Михаил Пасечник. Более того, он является соавтором книги «Практикум по технологии гомеопатических препаратов». А будучи главой Государственной службы по лекарственным средствам, Пасечник, по сути, лоббировал интересы производителей гомеопатических препаратов и обещал обеспечить население страны «необходимыми качественными и доступными гомеопатическими лекарственными средствами».

Несмотря на длинный шлейф коррупционных скандалов и антинаучные взгляды, Пасечник вполне реально может стать главным распорядителем многомиллиардных сумм, которые государство потратит на вакцины. Но все это может закончиться плохо не только для него, но и для Ермака с Зеленским, действия которых, в том числе и кадровые решения, судя по рейтингам, вызывают у общества разочарование.

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