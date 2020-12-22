«Прозападный»: Подоляк назвал «четкий стратегический курс» Зеленского

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг бытующее в обществе мнение о том, что руководство Украины не имеет стратегии ее движения.

По его словам в интервью «ФАКТАМ», в Офисе президента работает отдельная стратегическая группа, причем в задачи аналитиков входит и учет рисков, сопротивления, непонимания общества.

«Ведь когда ты определяешь направление движения, тебе нужно попутно прописать весь негатив, который во время этого движения будет происходить. Но обычно у нас это не делалось. Украина всегда хаотически двигалась то на Запад, то превалировало пророссийское направление. Мы думали, что это есть стратегия», — констатировал Подоляк.

Он предостерег, что жить качественно, как в Европе, но при этом, как в Советском Союзе, ни за что не отвечая, не получится, поэтому за каждым реальным стратегическим направлением стоит цена, которую следует заплатить.

«Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что его стратегический курс очень четкий — прозападный с точки зрения ценностей. Но он хочет, чтобы мы точно понимали: за все нужно платить и нести ответственность. Мы не движемся к обществу, как у некоторых наших соседей, где государство авторитарно управляет твоими желаниями и потребностями. Наше общество будет само определять свои потребности и само за них платить», — объяснил член команды президента.

Полный текст интервью Михаила Подоляка читайте в «ФАКТАХ».

Фото Офиса президента

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