Самый большой баланс позитива и негатива у Медведчука, – соцопрос

Политиком года украинцы чаще всего называют действующего президента Владимира Зеленского, но он же возглавил и народный рейтинг «неудачников» года. Можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без «Политика года». Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), который цитирует golos.ua.

Украинцы чаще всего называют Владимира Зеленского политиком года — такое мнение высказали 14,5% опрошенных. В то же время Зеленский лидирует и в номинации «Неудачник года» с результатом 28,0%.

«Можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без „Политика года“. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему президенту В. Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%», — говорится в пресс-релизе КМИС и фонда «Демократические инициативы».

Как отмечают КМИС и «Демократические инициативы», Порошенко, занявший второе место, также получил вторую позицию в рейтинге «Неудачник года».

«Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг „Неудачник года“ — действующего президента считают неудачником года 28% опрошенных, П. Порошенко — 14%. Напомним, в прошлом году В. Зеленского политиком года считали 46% украинцев», — напоминают КМИС и «Демократические инициативы».

В то же время по такому показателю, как баланс позитивных и негативных оценок, лидирует председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

По данным опроса КМИС и фонда «Демократические инициативы», Виктор Медведчук продемонстрировал наилучший показатель — «плюс» 4,4%, при этом 6,9% опрошенных назвали Медведчука политиком года. Только около 2% оценили его деятельность негативно.

Следом за Медведчуком идут такие политики, как сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (5,4% против 1,3%) и глава ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко (5,4% против 2,3%).

Общенациональный опрос проведен фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face, было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Финансирование опроса проводилось в рамках проекта MATRA Посольства Королевства Нидерландов.

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