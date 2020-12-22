Арахамия обрек на мучения оскандалившегося нардепа Шевченко

Нардеп из партии «Слуга народа» Евгений Шевченко, который не увидел протесты в Беларуси, регулярно просит исключить его из состава фракции. Об этом лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил на итоговой конференции партии.

Журналисты задали Арахамии вопрос по поводу скандальных заявлений нардепа Шевченко, сделанных им в ходе поездки в Беларусь. Глава фракции ответил, что депутат находится в официальном отпуске и реагировать на его заявления будут несколько позже.

«Но могу сказать, что господин Евгений каждые три дня подходит ко мне и просит исключить из фракции. А я говорю нет, будешь мучиться до конца», — сделал неожиданное заявление Арахамия.

Ранее сообщалось, что нардеп Шевченко провел в Беларуси несколько встреч с официальными лицами.

Фото: скриншот видео

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