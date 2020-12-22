Из-за смерти Кернеса перепишут закон, а мэра в Харькове еще долго не будет, — Корниенко

Перевыборы в Харькове, который остался без городского головы из-за смерти Геннадия Кернеса, могут не состояться в марте 2021 года. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Радио Свобода».

Он напомнил, что согласно Избирательному кодексу, все выборы в стране проводятся в две даты: последнюю неделю марта и последнюю неделю октября.

Чтобы соблюсти все необходимые процедуры и выборы прошли в марте, Верховная Рада должна назначить перевыборы в Харькове в промежуток с 25 по 30 января. Поэтому вероятность очень низкая.

По его словам, парламент планирует внести изменения в закон о местном самоуправлении, предусматривающие автоматическое признание факта смерти мэра без необходимости дополнительного голосования депутатами определенной совета.

Сейчас для того, чтобы Рада назначила довыборы, должно быть обращение от исполняющего обязанности мэра. А до этого совет должен принять решение о факте смерти избранного градоначальника.

Ранее член Центризбиркома Ирина Ефремова заявила, что выборы нового городского головы в Харькове могут состояться в октябре 2021 года.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Сейчас городом руководит секретарь горсовета Игорь Терехов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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