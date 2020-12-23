Советница министра Кулебы попала в скандал из-за «ВКонтакте»

Журналистка Любовь Величко в Facebook опубликовала скриншот со страницы советницы главы украинского МИД Дмитрия Кулебы Виктории Рясной, которую та вела «ВКонтакте».

Журналистка пишет, что в Facebook страницу Рясной не нашла, зато в запрещенной в Украине «ВКонтакте» советница министра до середины 2018 года активно постила свои фото.



По словам Величко, в МИД заявили, что на тот момент Рясна еще не работала в команде Кулебы и что она патриот Украины.

«Друзья, как думаете, может ли человек, игнорировавший закон о запрете использования российских соцсетей, работать в штате МИД? Не слишком ли я придираюсь к моральным качествам дипломатической партии?», — спросила у своих подписчиков журналистка.

Под постом разгорелась жаркая дискуссия. Мнения были разные. Одни комментаторы считают, что иметь страницу «ВКонтакте» не запрещено законом и это не считается предательством по отношению к своей стране, если только там нет антиукраинских материалов. Другие уверены в том, что люди, которые стоят у власти, должны быть во всем примером: если на соцсеть есть запрет в Украине, значит нею не нужно пользоваться, хотя бы по морально-этическим соображениям. Некоторые журналисты отмечают, что для своих статей и расследований часто ищут материалы в соцсетях сепаратистов и тех, которыми пользуются враги Украины.

Напомним, в Украине в 2017 году был заблокирован доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого, был закрыт доступ ко всем сервисам «Яндекса». Такие меры были приняты в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны были заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

В апреле 2020 года санкции к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте» Украина продлила еще на три года.

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