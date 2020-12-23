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Политика

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

8:49 23 декабря 2020
Кернес

Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на похоронах харьковского мэра Геннадия Кернеса, прощание с которым проходит 23 декабря в Харькове. Это следует из сообщения Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Как известно, во время репетиции траурных мероприятий в Харькове были задействованы курсанты университета Воздушных сил. Когда стало известно, что первые лица Украины в город не приедут, начальник Харьковского гарнизона отменил свой приказ об участии военнослужащих в церемонии.

Напомним, 17 декабря, через несколько часов после того как стало известно о смерти Геннадия Кернеса, Офис президента обнародовал соболезнование, в котором отметил, что «в обществе не было, да и не могло быть однозначным отношение» к умершему. Однако в ОП признали, что как городской голова Геннадий Кернес вкладывал в Харьков все свои эмоции и компетенцию, его ценили харьковчане.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня утром в Благовещенском соборе Харькова прошло отпевание Геннадия Кернеса. В храме были члены семьи, друзья и чиновники мэрии. На улице на большом экране горожане могли видеть церковную службу.

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