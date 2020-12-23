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Политика

Арестовичу намекнули на увольнение

10:36 23 декабря 2020
Алексей Арестович

После того, как спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу и советник главы Офиса президента по информполитике Алексей Арестович обнародовал версию боевиков о смерти в плену украинского военнослужащего, в ОП пообещали сделать «оргвыводы», если подобное повторится.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

«Уже был разбор полетов. Это действительно техническая ошибка. Если такое еще раз повторится, сделаем соответствующие оргвыводы. На самом деле Алексей абсолютно компетентен в том, чем занимается. Он уже принес извинения», — заявил Подоляк.

Напомним, что речь идет о замученном в плену бойце, тело которого боевики передали украинской стороне 17 декабря. Тогда Алексей Арестович сообщил, что военнослужащий ВСУ якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации. Такова была версия, выдвинутая в ОРДЛО. А судебно-медицинская экспертиза установила, что военного долго и сильно били, а потом задушили.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Алексея Арестовича из соцсетей.

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