Советник Ермака открестился от оплаты труда «лояльных» блогеров

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк опроверг информацию о серьезной финансовой поддержке лидеров общественного мнения за их лояльное освещение деятельности президентской команды по установлению мира на Донбассе.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» он заявил: «Считаю, что в теме войны нет понятия лояльности, есть понятие объективность. Очень хорошо, что у нас есть большая группа блогеров, которые по-настоящему переживают за происходящее на востоке, то есть они объективны».

Отметив, что блогеры могут быть «злы и даже чрезвычайно агрессивны», он назвал это «хорошей злостью и хорошей агрессией», поскольку «когда они дают оценку происходящему, даже если бывают несправедливы, это оправдано».

«Для столь болезненной темы, как подлая война, развязанная страной-агрессором, наличие именно таких блогеров позволяет нам адекватно оценивать то, что происходит на самом деле. Поэтому не может быть и речи о каких-то выплатах. Я вообще сторонник лишь одного подхода к работе с журналистами или с блогерами — только коммуникация и только разговор. То есть я могу предоставить информацию, а вы можете ее интерпретировать как считаете нужным», — заявил Подоляк.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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