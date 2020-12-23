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Политика

Соцопрос зафиксировал рост поддержки «Батьківщини» и запрос на профессионализм

12:24 23 декабря 2020
Юлия Тимошенко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

«Батьківщина» Юлии Тимошенко оказалась единственной партией, которая за последние месяцы значительно нарастила рейтинги. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг».

По данным исследования, в настоящее время высокий уровень доверия у четырех партий. Президентскую «Слугу народа» готовы поддержать 21,1% респондентов, определившихся с выбором и готовых голосовать. ОПЗЖ поддерживают 17,3% опрошенных. На третьем месте «Европейская солидарность» с 15,2% поддержки. Далее следует «Батьківщина». Ей симпатизируют 10,9% украинцев.

Показательно, что за последние месяцы только команда Тимошенко существенно увеличила поддержку электората — почти на треть.

Социологи в ходе опроса зафиксировали у избирателей рост запроса на профессионализм. 63% украинцев считают главной причиной экономического кризиса некомпетентность власти. При этом 71% респондентов убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а деятельностью президента недовольны 65% опрошенных.

Напомним, «Батьківщина» Юлии Тимошенко стала одним из победителей по количеству депутатов на местных выборах. На общегосударственном уровне она уступила лишь «Слуге народа». По мнению экспертов, украинцы считают команду «Батьківщини» альтернативой нынешней власти.

В опросе, состоявшемся 16−20 декабря 2020 года методом личного интервью, приняли участие 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

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