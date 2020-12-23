Соцопрос зафиксировал рост поддержки «Батьківщини» и запрос на профессионализм

«Батьківщина» Юлии Тимошенко оказалась единственной партией, которая за последние месяцы значительно нарастила рейтинги. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг».

По данным исследования, в настоящее время высокий уровень доверия у четырех партий. Президентскую «Слугу народа» готовы поддержать 21,1% респондентов, определившихся с выбором и готовых голосовать. ОПЗЖ поддерживают 17,3% опрошенных. На третьем месте «Европейская солидарность» с 15,2% поддержки. Далее следует «Батьківщина». Ей симпатизируют 10,9% украинцев.

Показательно, что за последние месяцы только команда Тимошенко существенно увеличила поддержку электората — почти на треть.

Социологи в ходе опроса зафиксировали у избирателей рост запроса на профессионализм. 63% украинцев считают главной причиной экономического кризиса некомпетентность власти. При этом 71% респондентов убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а деятельностью президента недовольны 65% опрошенных.

Напомним, «Батьківщина» Юлии Тимошенко стала одним из победителей по количеству депутатов на местных выборах. На общегосударственном уровне она уступила лишь «Слуге народа». По мнению экспертов, украинцы считают команду «Батьківщини» альтернативой нынешней власти.

В опросе, состоявшемся 16−20 декабря 2020 года методом личного интервью, приняли участие 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter