Аудит «Великого будівництва»: блогер показал, как выглядит новая бетонка Николаев — Кропивницкий

Блогер Рауль Чилачава проинспектировал новую бетонку Николаев — Кропивницкий, которую год назад он сам же назвал «самой ужасной дорогой Украины». Видеоблог он разместил на своей странице в Facebook.

Блогер отметил, что дорога построена качественно и теперь по ней можно ехать быстро и безопасно. Он также отметил, что в Америке 60% дорог — бетонка, в Германии — 40%, и это в основном автобаны, где нет ограничения по скорости. Такой тип покрытия в лучшую сторону влияет на безопасность движения.

Николаев – Кропивницкий в 2019 году

Дорога Николаев – Кропивницкий в 2020 году

«Бетонная дорога на отрезке Николаев — Кропивницкий — это самое лучшее и самое логичное, что могло произойти. Портовый город, много грузов — все понятно. Но такой дороге никакие фуры практически не страшны. При этом цементно-бетонная дорога живет гораздо дольше асфальтовой. Если асфальтовая 15 лет с капремонтом, то бетонная — 30», — отметил он.

По мнению блогера, бетонные дороги — мощный удар по казнокрадам, потому что такую дорогу надо ремонтировать гораздо реже, с ямочным ремонтом ничего не получится.

«Мои выводы такие: у меня сложилось ощущение, что нас десятилетиями обманывали. Оказывается, многие дороги, которые были разрушены и находились в ужасном состоянии, можно было отстроить и отремонтировать буквально за год. Видно, что стройка масштабная, видно, что брошены большие силы. Думаю, что если темпы не упадут, политическая воля у высшего руководства будет оставаться, то к следующему году мы получим уже по-настоящему единую страну, которую соединят нормальными, европейского уровня, дорогами», — подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, в этом году в Украине по программе «Велике будівництво» построили, отремонтировали и реконструировали рекордное количество дорог. Из них 4 000 км были выполнены «Укравтодором», еще 2 500 км — областными государственными администрациями.

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