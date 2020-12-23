У Зеленского намекнули на революцию в России

У России, которая не хочет идти на уступки Украине по Донбассу и Минским соглашениям, есть масса внутренних проблем — общество рано или поздно начнет предъявлять властям существенные претензии.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о перспективах переговорах по Донбассу и видении этого процесса в ОП.

Первой важной составляющей он назвал перемирие, которое «крайне важно для всех». Второй — прагматическую. «К огромному сожалению „Минск-2“ не дает возможности проводить нормальные переговоры. Оппоненты нам говорят: „Вы неправы. Вот текст „Минска“. Вы помните все пункты, которые там записаны?“ А эти пункты невозможно выполнить», — заявил Подоляк и добавил: «Я хотел бы, чтобы господин Порошенко вышел и сказал: «Я подписал «Минск-2», где была написана черным по белому одна фраза: «Мы проиграли».

Что же касается планов нынешних властей, то, по словам советника Андрея Ермака, он «очень прост»: «Наши партнеры увидели, что мы готовы максимально лояльно относиться ко всему, кроме пересечения красных линий. Первая четкая красная линия — мы категорически не можем провести выборы, пока там находятся оккупационные войска и вообще не можем ничего там делать до установления контроля над границей».

Также партнеры Украины знают, что во всем остальном, как утверждает Подоляк, «мы готовы идти и на гуманитарные, и на обменные программы». Он также упомянул расширение формата переговорной группы, куда включили депутатов и министров, могущих «оперативно решать любые вопросы».

«Наши партнеры видят, что в „Минске-2“ есть реальные изъяны, что Россия категорически не хочет идти ни на какие уступки. Известно, что любые переговоры — это компромисс. Что делать? Продолжать разговаривать, придумывать иные форматы. Есть какое-то другое решение? Нет», — отметил советник главы ОП и добавил, что в Украине осознают, что «Россия будет наглеть».

«Но в этой стране полно внутренних реальных проблем, а система политического управления там бесперспективна. Рано или поздно их общество начнет предъявлять власти существенные претензии. Я не жду этого. Просто говорю, что других форматов, кроме проведения переговоров со своих позиций, нет. У нас сегодня активная проукраинская позиция», — добавил он.

Полный текст интервью Михаила Подоляка читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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