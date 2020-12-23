«Пока что – фальцет»: Минобороны Украины выставило министра в нехорошем свете

Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал слухи о своей отставке, запутавшись в терминах. Его сообщение опубликовала на своей странице в Facebook пресс-служба Минобороны.

В опубликованном сообщении министр обороны Украины Андрей Таран заявил о возможности своей отставки: «Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать „третий конверт“. Пока что — фальцет».

Это вызвало недоумение и сарказм пользователей сети.

«Уважаемые г-н Белоус и г-н Таран, фальстарт — это не фальцет. Майонез — не полонез, а инцест — не инцидент. За что эта беда Украине?» — написал в Facebook Алексей Гордеев.

В комментариях к посту Минобороны также напомнили известный анекдот:

Анка: «Была на балу у белых, произвела там фураж!«

Чапаев: «Дура, не фураж, а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?«

Фурманов: «Я в этом сам не копенгаген!«

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