«Пока что – фальцет»: Минобороны Украины выставило министра в нехорошем свете
Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал слухи о своей отставке, запутавшись в терминах. Его сообщение опубликовала на своей странице в Facebook пресс-служба Минобороны.
В опубликованном сообщении министр обороны Украины Андрей Таран заявил о возможности своей отставки: «Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать „третий конверт“. Пока что — фальцет».
Это вызвало недоумение и сарказм пользователей сети.
«Уважаемые г-н Белоус и г-н Таран, фальстарт — это не фальцет. Майонез — не полонез, а инцест — не инцидент. За что эта беда Украине?» — написал в Facebook Алексей Гордеев.
В комментариях к посту Минобороны также напомнили известный анекдот:
Анка: «Была на балу у белых, произвела там фураж!«
Чапаев: «Дура, не фураж, а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?«
Фурманов: «Я в этом сам не копенгаген!«
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