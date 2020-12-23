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Политика

Чаплыга объяснил, почему Медведчук однозначно в плюсе, а у Зеленского рекорд со знаком минус

14:30 23 декабря 2020
Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Реальным победителем рейтинга «Политик года» по версии социологических компаний КМИС и «Демократические инициативы» является Виктор Медведчук. Об этом пишет политический обозреватель Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

«Товарища Зеленского впору поздравлять с новым рекордом! Правда, со знаком минус… Смотрю опрос КМИС совместно с „Деминициативами“. Вы в курсе, что у нас Зеленский победитель в номинации „Политик года“? Ну как победитель… 14,5% назвали Зеленского политиком года, а вдвое больше — 28,0% - главным неудачником», — пишет Михаил Чаплыга.

Результаты опроса он объясняет тем, что «на президентских выборах избиратели поделились на две антагонистические группы. Одни «уверовали в чудо» в виде прихода Голобородько в образе Зеленского и «Слуг народа» (ха-ха три раза!), а другие, наоборот, замкнулись в «секте седого Петра».

По словам политолога, сейчас же «миллионы тех, кто отдал голос за Зеленского, в жестком политическом шоке. Поэтому в два раза больше — 28,0% - назвали Зеленского главным неудачником 2020 года».

Аналогичная ситуация с показателями премьер-министра. Чаплыга напомнил, что «Шмыгаля 0,1% считают политиком года, зато 1,8% - главным неудачником. В 18 раз больше… У Порошенко целых 9,2% „за“. Впору бы порадоваться, но антирейтинг не пускает — 13,8%. То есть, по итогу, минус 4,6%».

А вот некоторые политики продемонстрировали, по мнению Чаплыги, достойные результаты. «Дмитрий Разумков — 2,3% назвали „политиком года“, только 0,2% считают его неудачником. Искренне рад за Дмитрия, — пишет политолог. — Держатся Юлия Тимошенко — 5,4% против 2,3% и Юрий Бойко — 5,4% на 1,3%. Однозначно в плюсе Виктор Медведчук — 6,9% назвали его политиком года, против только 2,5%. Т. е. Медведчук с балансом 4,4% в твердом плюсе».

Анализируя итоги социсследования, политолог делает вывод, что «мы живем в расколотой стране». Ведь, как пишет Чаплыга, «политик года Зеленский — это одновременно и главный неудачник. Порошенко, который на втором месте, гораздо больше считают неудачником года. Огромная часть общества их просто не воспринимает. Получается сенсационный вывод: если считать баланс „за“ и „против“, то выходит, что на первом месте… Медведчук».

«При этом Бойко, Тимошенко и Разумков — так держать! Если баланс номинаций „политик года"/"неудача года“ — в плюсе, значит, есть перспективы расти. Значит, есть шансы в будущем стать политиком года для всей Украины», — отметил Чаплыга.

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