Медведчук в интервью Bloomberg заявил об обоснованности досрочных выборов в Раду

На сегодняшний день есть все основания для проведения досрочных выборов в парламент, поскольку нынешнее большинство не отражает интересы людей. Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью международному информационному агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что нынешняя деятельность парламентского большинства и Кабинета министров направлена не на социальную поддержку граждан, рост экономики страны и развитие образования, а наоборот, на обслуживание внешних западных инвесторов. Поэтому, по мнению одного из лидеров ОПЗЖ, необходимо избрать ту Верховную Раду, которая бы в первую очередь думала о своем народе.

«Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей», — добавил политик.

Отвечая на вопрос относительно причин популярности ОПЗЖ, политик отметил, что это произошло, в первую очередь, потому, что партия последовательно отстаивает интересы людей и ту программу, с которой шла на выборы.

Одной из ключевых задач политсилы, по его словам, является установление мира на Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать убедительную победу на выборах в 2019 году.

«Нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии», — отметил Виктор Медведчук.

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