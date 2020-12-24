Заподозренная в романе с Саакашвили Ясько показала свою любовь

Народный депутат Елизавета Ясько, которой совсем недавно приписывали роман с Михеилом Саакашвили, показала того, кто действительно покорил ее сердце. Речь идет о питомце — белой швейцарской овчарке по кличке Чакра. Под фотографией Лиза оставила подпись «My Love».

Фото Чакры Лиза выставила в Instagram и собрала восхищенные отзывы. Позднее для любимицы Ясько создала отдельную страницу в соцсетях.

«Здравствуйте, я овчарка, — приветствует Чакра посетителей своей странички. — Люблю активные игры и прыжки. Мы большие друзья с любимой Лизой Ясько. Я из Украины, живу в Киеве».

Напомним, ранее Ясько показала себя очень разносторонней личностью, когда параллельно с депутатской работой решила попробовать себя в роли певицы.

Фото lisa_yasko/Instagram

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