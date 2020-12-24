Заразившейся ковидом нардепу Лизе Богуцкой напомнили ее «маску»

Народный депутат Елизавета Богуцкая недавно пожаловалась, что заразилась коронавирусом, несмотря на то, что носила маску. В соцсетях Лизе напомнили, как выглядела ее маска, и удивились, что нардеп действительно надеялась остаться здоровой.

«Богуцкая… заявила, что маски не помогают от коронавируса… Глядя на маску Богуцкой, может и, действительно, не помогает», — соглашается блогер Сергей Фурса.

Елизавета прославилась, когда в разгар весеннего карантина пришла в парламент в вязаной маске-сетке с очень крупными ячейками. Розовый защитный атрибут выглядел настолько нелепо, что Богуцкая тут же стала звездой соцсетей, а также героиней фотоподборок: «Как не надо бороться с ковидом». Позднее Богуцкой пришлось удалить снимок со страницы, хотя сам пост остался.

В дальнейшем депутат пыталась оправдаться, что маска-авоська была протестом «против ненормального карантина».

Когда в конце 2020 года Богуцкая все-таки заболела, то утверждала, что случилось это в маршрутке, где все пассажиры соблюдали масочный режим.

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