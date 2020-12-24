Пресс-секретарь Зеленского поведала поразительную историю про два своих твита

Пресс-секретар президента Украины Юлия Мендель заявила, что два ее сообщения в Twitter летом 2019 года помогли стабилизировать украинскую валюту.

Как сообщает «Экономическая правда», Мендель вспомнила визит президента Владимира Зеленского в Брюссель летом 2019 года.

«Тогда по Украине распространялись нарративы, которые уже переходили на ЕС, о том, что президент Зеленский является пророссийским президентом, и о том, что якобы за ним стоит какой-то олигарх. И когда мы приехали в Брюссель, было очень важным дать им понять, что это не так», — сказала пресс-секретарь президента и добавила, что на переговорах, в частности, речь шла о «ПриватБанке».

«Зеленский рассказал о том, что в истории с „ПриватБанком“ он будет на стороне народа, и Украина будет идти в ЕС. Мне удалось дать эти два твита очень быстро, их подхватило очень много медиа, почти все иностранные СМИ», — вспомнила Юлия Мендель и добавила, что в то время «несколько росла инфляция» и что «гривня ослабла», а после ее двух твиттов национальная валюта «снова стабилизировалась к предыдущему уровню».

«Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране», — добавила она.

Ранее Юлия Мендель, поделившаяся с фолловерами в Instagram своими кулинарными изысками и пожаловавшаяся, что шестой мишка — брауни у нее получился неважным, невольно создала мем.

Фото Юлии Мендель из соцсетей.

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