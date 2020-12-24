Бюджетом на вакцины будет управлять Михаил Пасечник — советник главы ОП с темным прошлым, — СМИ

Как сообщают источники KP.ua в Офисе президента, ответственным за вакцинацию украинцев от коронавируса назначен Михаил Пасечник — советник главы ОП Андрея Ермака. Он имеет отношение к лекарскому делу уже несколько десятилетий и достаточно известен в медицинских кругах.

«Свой след в медицине Пасечник оставил как популяризатор гомеопатических средств. По данным ВОЗ, за все время существования гомеопатии так и не было доказано, что она эффективна при лечении хотя бы одной не самой сложной болезни, не говоря уже о болезнях, опасных для жизни», — говорится в публикации KP.ua.

В статье напоминают, что Пасечник создал аптечную гомеопатическую сеть «Фалби», которая в пик популярности насчитывала 250 точек по всей стране: «В 2006 году он получил в государственном „УкрЭксимБанке“ кредитную линию с лимитом 40 млн долларов, но вскоре прекратил выплаты. Долг „Фалби“ перед банком составил более 1 млрд грн».

Пасечник дважды руководил Гослекслужбой, которая решает, какой препарат можно производить и продавать на территории Украины. Как отмечается в статье, для Пасечника эта должность стала «тихой гаванью», в которой он смог спрятаться от кредиторов.

«В 2014 году он выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кофекс» — «аптечного наркотика», — говорится в статье.

Кроме того, как пишет KP.ua, в бытность Пасечника главой Гослекслужбы его компания «Фалби» начала выигрывать тендеры госзакупок по завышенным ценам на медпрепараты через близкие к нему фирмы.

Тогда представители фармрынка публично обратились к тогдашнему премьер-министру Арсению Яценюку с заявлением о том, что назначать в Гослекслужбу бизнесмена, торгующего гомеопатией и лоббирующего ввоз запрещенных препаратов, нельзя, и Пасечник был уволен.

«Сможет ли человек с таким „шлейфом“ стать достойным куратором вакцинации и побороть пандемию коронавируса? Украина рискует не только провалить медицинскую кампанию, но и потерять огромные суммы денег налогоплательщиков», — отмечает издание «КП в Украине».

Как заявлял ранее глава правления «УкрЭксимБанка» Евгений Мецгер, группа «Фалби» Пасечника пустила в ход фиктивное банкротство и «другие приемы из арсенала недобросовестных заемщиков».

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter