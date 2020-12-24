28.19 / 28.45 34.18 / 34.65
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Бюджетом на вакцины будет управлять Михаил Пасечник — советник главы ОП с темным прошлым, — СМИ

12:32 24 декабря 2020
Михаил Пасечник
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Как сообщают источники KP.ua в Офисе президента, ответственным за вакцинацию украинцев от коронавируса назначен Михаил Пасечник — советник главы ОП Андрея Ермака. Он имеет отношение к лекарскому делу уже несколько десятилетий и достаточно известен в медицинских кругах.

«Свой след в медицине Пасечник оставил как популяризатор гомеопатических средств. По данным ВОЗ, за все время существования гомеопатии так и не было доказано, что она эффективна при лечении хотя бы одной не самой сложной болезни, не говоря уже о болезнях, опасных для жизни», — говорится в публикации KP.ua.

В статье напоминают, что Пасечник создал аптечную гомеопатическую сеть «Фалби», которая в пик популярности насчитывала 250 точек по всей стране: «В 2006 году он получил в государственном „УкрЭксимБанке“ кредитную линию с лимитом 40 млн долларов, но вскоре прекратил выплаты. Долг „Фалби“ перед банком составил более 1 млрд грн».

Пасечник дважды руководил Гослекслужбой, которая решает, какой препарат можно производить и продавать на территории Украины. Как отмечается в статье, для Пасечника эта должность стала «тихой гаванью», в которой он смог спрятаться от кредиторов.

«В 2014 году он выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кофекс» — «аптечного наркотика», — говорится в статье.

Кроме того, как пишет KP.ua, в бытность Пасечника главой Гослекслужбы его компания «Фалби» начала выигрывать тендеры госзакупок по завышенным ценам на медпрепараты через близкие к нему фирмы.

Тогда представители фармрынка публично обратились к тогдашнему премьер-министру Арсению Яценюку с заявлением о том, что назначать в Гослекслужбу бизнесмена, торгующего гомеопатией и лоббирующего ввоз запрещенных препаратов, нельзя, и Пасечник был уволен.

«Сможет ли человек с таким „шлейфом“ стать достойным куратором вакцинации и побороть пандемию коронавируса? Украина рискует не только провалить медицинскую кампанию, но и потерять огромные суммы денег налогоплательщиков», — отмечает издание «КП в Украине».

Как заявлял ранее глава правления «УкрЭксимБанка» Евгений Мецгер, группа «Фалби» Пасечника пустила в ход фиктивное банкротство и «другие приемы из арсенала недобросовестных заемщиков».

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

леся никитюк

Никитюк с выпадающей из глубокого декольте грудью заинтриговала вопросом о "новогодних шариках"

ясько

Заподозренная в романе с Саакашвили Ясько показала свою любовь

назар грабар

«Настоящий отец» второго ребенка Лободы устроил «бесстыжую» фотосессию

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер