«Укравтодор» доказал, что может делать много качественных дорог и дешевле, чем раньше, — СМИ

В 2020-м «Укравтодор» строил и ремонтировал больше, чем за любой другой год в независимой Украине. В общем получилось 4 000 км, что составляет 10% всей сети государственных дорог страны. В планах на следующий год — обновить 6 800 км и начать ряд масштабных мегапроектов, пишет РБК-Украина.

Журналист пришел к выводу, что «Укравтодор» действительно может делать много качественных дорог: «Причем — дешевле, чем раньше. В 2020 году 1 км обходился государству на 4,5 млн грн меньше, чем в предыдущем».

Среди нововведений этого года автор отметил строительство дорог не отдельными участками, а целыми маршрутами: «Так удалось отремонтировать 216 км трассы М-03 Киев — Харьков — Должанский, 133 км трассы Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, 125 км маршрута от КПП „Станица Луганская“ до Северодонецка, 103 км трассы Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье и десятки других».



Вторая новация — на дороги запустили независимый технический контроль.

«В основном это иностранные компании, представители которых имеют право появляться на объекте в любое время без предупреждения. В 2020 году такой контроль работал на 1 500 км дорог, в следующем эту цифру обещают увеличить», — говорится в публикации.

Среди самых масштабных проектов на следующий год журналист назвал строительство мостов в Запорожье и Кременчуге, объездных дорог вокруг Львова и Киева, ремонт 275 км трассы М-05 Киев — Одесса, обновление 600 км и более 30 КПП в приграничных районах.

«35 млрд гривен намерены вложить в строительство цементобетонных трасс. Первую „бетонку“ начали делать уже в этом году. Новая трасса Н-31 Днепр — Решетиловка на участке протяженностью 80 км в Полтавской области стала первым в Украине бетонным автобаном. Успех хотят продолжить, ведь для строительства таких дорог достаточно украинских цементных заводов, а импортная составляющая крайне незначительна», — сообщает РБК-Украина.

Всего в мегапроекты до 2025 года проинвестируют 340 млрд гривен. Как отметил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, необходимо переходить к долгосрочным проектам и финансированию.

«Мы зависим от уровня финансирования на последующие годы, потому что амбициозные вещи не реализуются за 1−2 года — они должны быть ритмично профинансированы на 2−3 года, тогда можно достигать результатов», — подчеркнул Кубраков.

Ранее сообщалось, что «Укравтодор» получил 450 млн евро от ЕБРР на строительство объездной дороги вокруг Львова и ремонт трассы Киев — Одесса. Это самое крупное соглашение между агентством и ЕБРР за последние 10 лет.

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