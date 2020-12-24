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Политика

Жене Зеленского «любезно разрешают» работать с мужем в ОПУ

13:24 24 декабря 2020
Елена Зеленская

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью изданию НВ о своей работе.

Елена Зеленская заявила, что работает в Офисе президента Украины, но не официально.

«Бываю здесь почти каждый день, но не могу назвать это помещение своим кабинетом. Нам любезно разрешают здесь работать. Так как в стране нет официального статуса первой леди, никакими нормативными актами деятельность жены президента не предусмотрена. Официально и кабинета у меня здесь быть не должно», — сказала Зеленская в ходе интервью журналистке, которую приняла в небольшой кабинете Офиса президента.

Напоминаем, Елену Зеленскую недавно поймали на нарушении правил дорожного движения — ее бронированный «Мерседес» передвигался по Киеву со скоростью более 100 км/ч.

Фото president.gov.ua

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