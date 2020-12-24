Мендель съязвила в адрес Порошенко из-за истории со спасительными твитами

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, заявившая, что два ее твитта помогли стабилизировать гривню летом 2019 года, вновь вернулась к «280-м знакам, которые влияют на политику», упомянув пятого президента Петра Порошенко.

«Я понимаю, что для телеканала „Прямой“ новость — то, что соцсети президента влияют на политику. У предшественника такого не было», — пишет Мендель на своей страничке в соцсетях и ставит «смайлик».

В то же время она добавляет, что не думала, что такое положение дел является новостью для многих людей. «Современность диктует новые правила: соцсети влияют на политику страны», — отмечает она и добавляет, что поэтому «на твиты президента Украины отвечают такие политики, как президент Еврокомиссии, премьер-министр Израиля и другие».

Мендель назвала соцсети «каналом коммуникации с миром» и «каналом донесения позиции»: «Твиттер президента Зеленского создан преимущественно для коммуникации вовне. И это действительно тот уникальный случай, когда 280 знаков влияют на политику».

Ранее Юлия Мендель, комментируя то, что Владимир Зеленский стал «разочарованием года», объяснила это тем, что «Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины».

Фото Юлии Мендель из социальных сетей.

180

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter