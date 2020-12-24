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Политика

Сенцов увидел превращение Зеленского в преступника из-за Татарова

13:53 24 декабря 2020
Зеленский

После того, как НАБУ обвинило Офис генпрокурора в грубом вмешательстве из-за внезапной передачи уголовного производства, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров в СБУ, кинорежиссер Олег Сенцов заявил, что работа антикоррупционных органов сводится на нет.

«Народ избрал Зеленского в 2019 году, потому что хотел справедливости. Запрос на нее остается еще высоким — по соцопросам люди хотят увидеть реальную борьбу с коррупцией. Такую борьбу обещал действующий президент на трибунах и стадионах, обвиняя предыдущего в том, что она не велась», — пишет Сенцов на своей страничке в социальных сетях.

Сейчас же, по его словам, вся работа антикоррупционных органов, созданных во время президентства Петра Порошенко, «сводится на нет».

«Последнюю неделю власти проводят спецоперацию „спасти рядового Татарова“, меняя прокуроров, передавая дело от НАБУ в СБУ накануне избрания меры пресечения для подозреваемого в коррупции госчиновника. Нас пытаются держать, или за слепых, или за глупых. Но обманывать долго украинцев невозможно. Тот, кто защищает преступника, превращается в такого же», — утверждает кинорежиссер.

Ранее блогер Сергей Фурса обратил внимание на то, что эпопея с расследованием дела замглавы Офиса президента Олега Татарова превратилась в голливудский блокбастер: «Студия «Квартал 95» снимает отечественный блокбастер «Спасти рядового Татарова».

Фото с сайта Офиса президента.

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