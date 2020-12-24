Зеленский «сбил золото» на госдаче

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью НВ рассказала, как проживает на государственной даче.

«С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности. Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает», — сказала Зеленская о причинах переезда на госдачу.

Жена президента отметила, что на даче пришлось снять люстры, которые не вписывались в интерьер.



«Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили (стены — ред.) в серый цвет», — добавила.

Напоминаем, жена президента Украины рассказала, где она работает.

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