«Именно это нас разорвет»: у Зеленского признали существенный провал борьбы с коррупцией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает борьбу с коррупцией одним из существенных провалов команды Владимира Зеленского.

«Президент точно ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах», — заявил Подоляк в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», отвечая на вопрос, почему за время президентства Зеленского не был посажен ни один топ-чиновник, а многие ориентированные на рынок реформаторы и западные члены наблюдательных советов госкомпаний лишились должностей.

По его мнению, провал борьбы с коррупцией обусловлен тем, что в течение десятилетий в силовых институтах была создана «очень четкая коррупционная инфраструктура, которая гарантирует неприкосновенность многих чиновников»: «К сожалению, она не разрушена. Прямо сейчас происходит трансформация прокуратуры, следственных органов, включая ГБР и НАБУ. Они должны с этим системно работать, причем по-иному — быть рабочими лошадками, которые должны находиться в хорошем смысле слова в тени и делать свое дело. Пока они этого не делают».

Впрочем, по словам Подоляка, это вопрос времени — невозможно одномоментно поменять систему, насчитывающую десятки тысяч людей.

«В общем, власти нужно существенно усилить борьбу с коррупцией, иначе именно это нас разорвет. Еще раз повторю, в чем и проблема, и трагедия нашего общества. Общество хочет буквально через три месяца после выборов человека реально из другой среды получить идеальные структуры. Мне нравится, когда нам приводят в пример Эстонию, где современные цифровые коммуникации, или Грузию, где создана иная полиция. А у нас все намного сложнее, так как Украина — гигантская страна», — говорит советник главы Офиса президента.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком читайте на сайте «ФАКТОВ».

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