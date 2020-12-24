Искривленные приоритеты: Марина Порошенко призвала Киевсовет не повторять ошибки центральной власти

Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян. Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат из фракции «Европейская солидарность» Марина Порошенко, сообщила пресс-служба партии.

Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, зато выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

«Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал — не ошиблись ли они с выбором. Действительно ли выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами на Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году», — отметила Марина Порошенко.

По ее словам, во фракции «Европейская солидарность» подробно изучили проект Программы экономического и социального развития Киева.

«У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства, — это точно не на сомнительное „велике крадівництво“, а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим», — подчеркнула Порошенко.

Она также напомнила, что на государственном уровне все уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения.

«Поэтому наша задача как депутатов — не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку», — убеждена Марина Порошенко.

Она напомнила, что после аудита депутатов из «Европейской солидарности» Киевсовет перераспределил 422 млн гривен, которые направили на больницы.

«Мы были искренне удивлены, почему это не сделали раньше. Своевременное реагирование — это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить всё необходимое для лечения больных коронавирусом», — считает Марина Порошенко.

По ее словам, поправки, которые внесла ее фракция в программу, касаются насущных вопросов.

«Однако в полученном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны, миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой — сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса», — возмущается председатель профильной комиссии.

Политик также отметила, что все эти риски не дают «Европейской солидарности» весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором ее навязывают.

«Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян», — резюмировала Марина Порошенко.

Фото eurosolidarity.org

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