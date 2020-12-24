Офис президента удивлен реакцией на свою ошибку в трактовке соцопроса

Офис президента исправил информацию о соцопросе фонда «Демократические инициативы» по программе «Большое строительство» после критики со стороны социологов, сообщает LIGA.net.

Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе «Деминициатив» 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: «программу „Большое строительство“ назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное».

В комментарии, предоставленном LIGA.net пресс-службой ОП, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы «Рейтинг» и КМИС, и в опросе «Деминициатив» большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

«Результаты подтверждают, что „Большое строительство“ вошло в топ-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий», — заявил Тимошенко.

• В декабре 2020 года, по данным опроса Центра Разумкова, 42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% - политиком года. • По данным декабрьского опроса «Деминициатив», 28% украинцев назвали Зеленского неудачником года, 14,5% - политиком года.



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