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Политика

Много коррупционных рисков: в «Евросолидарности» объяснили, почему не проголосовали за бюджет Киева

21:57 24 декабря 2020
ЕС
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Проект бюджета Киева на 2021 год содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и откровенно политизированный. Поэтому фракция «Европейская Солидарность» его не поддерживает. Об этом во время заседания Киевсовета заявил депутат Леонид Емец.

Он отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.

«Проект бюджета, который мы получили, — это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт — другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение», — отметил Емец.

В частност, и он отметил, что в ЕС проанализировали этот бюджет и увидели там доказательства того, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете.

«Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов», — подчеркнул депутат Киевсовета.

Также политик напомнил о вышедшем 23 декабря интервью бывшего руководителя «Укрбуда» Максима Микитася (сейчас сотрудничает со следствием. — Авт.), в котором тот очень четко говорит о том, что часть денег киевлян была украдена с Подольско-Воскресенского моста.

«По словам Микитася, эти деньги пошли на избирательную кампанию одной из политических сил. На последнюю кампанию в местных выборах. Тот весь цирк с летающей „Пани-мэр“, сотни билбордов, телеролики — это было из ваших, из наших, уважаемые киевляне, денег», — заявил Емец.

Он также задал вопрос о миллиарде, заложенном на строительство этого же моста и куда эти деньги планируется потратить, а также обратился к депутатам Киевсовета.

«Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне… Будьте исполнителями воли киевлян», — призвал Емец.

Политик подчеркнул, что позиция фракции проста и этот бюджет не учитывает интересы киевлян, поэтому ЕС не поддерживает его.

«Киевляне дадут свою оценку, и поверьте — эта оценка будет очень жесткой», — резюмировал Леонид Емец.

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