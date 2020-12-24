Сорвать приезд миссии МВФ? Лямец выяснял, почему Екатерина Рожкова решила судиться с НБУ

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, которая судится с НБУ за отмену выговора, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя, на самом деле может потребовать выплатить ей многомилионную премию. Об этом в своем блоге на «Цензор.Нет» пишет журналист Сергей Лямец.

По его мнению, моральных оснований судиться с НБУ вообще и Советом НБУ в частности у Рожковой нет никаких. Журналист отметил, что она, по одной из версий, может «страховаться» от возможного увольнения.



«Но есть и другая версия. Она гласит, что возможная „личная страховка“ — это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более „высокую“ цель: сорвать приезд миссии МВФ в Украину под предлогом кадровых межусобиц в центробанке. По факту, может повториться сценарий, разыгранный вокруг увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Его вроде добровольная отставка была трактована как посягательство на независимость НБУ и де-факто сорвала размещение украинских евробондов. Теперь ставки еще более высоки. Вопрос стоит ребром: кто будет контролировать денежное обращение страны?» — задаёт вопросы журналист.



По его словам, косвенным подтверждением такой гипотезы может быть дата подачи иска, поскольку Рожкова подала его не сразу после вынесения взыскания, а много дней спустя — во время приезда очередной миссии Фонда.



«И неважно, что срыв миссии навредит также президенту, премьеру и всем, кто в последние месяцы пытался договориться о выделении денег для Украины… Но предположим, что все это не так. Что никто и не собирался срывать миссию МВФ. Скажете, тогда все нормально? Я считаю, что нет», — написал Лямец.



Журналист отметил, что новый глава Набцанка Кирилл Шевченко, в отличие от своего предшественника Якова Смолия, будет действовать намного решительнее, поскольку от НБУ ждут конкретных реформ, а не продолжение роли пассивного участника. И в связи с этим, он может избавиться от Рожковой, как от «подрывного элемента», который дискредитирует работу команды, выполняющего свои, а не командные решения.



«Когда Рада Нацбанка вынесла Рожковой выговор, она решила обжаловать это в суде. По слухам, она требует возвращения социально-административного пакета, иначе отношения с международными институтами будут разорваны. Если эта мания величия будет прогрессировать, то действительно, на следующем этапе придется опасаться иска к НБУ за выплату многомиллионной премии, как иронизируют коллеги из «Обозревателя», «за доведение банка «Платинум» до банкротства. Качать государства в своих собственных интересах — уже стало трендовой штукой… Считаю, что примеру Рожковой должны последовать все министры и замминистры. Особенно если они что-то успешно развалили. Особенно если остались в стороне, когда нужно было действовать. Ведь если можно Витренко (экс-топ чиновник «Нафтогаза», подавший иск на 94 млн грн. — Авт.) и Рожковой, наверняка можно и всем остальным», — иронизирует журналист.

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что перспективы иска Рожковой к Совету НБУ «самые оптимистические».

«Ее иск попал на рассмотрение к судье Любови Бортащук. По данным открытых источников, она вполне современный человек, который хорошо понимает, насколько сложно работать в государственной власти в наши дни. Очень интересно, что будет дальше», — добавил Лямец.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter