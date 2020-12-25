«Панночка из секты»: Яременко обрушился на Геращенко из-за скандала с Софией Киевской

Народный депутат Богдан Яременко раскритиковал нардепа Ирину Геращенко за выпад по поводу текстовых посланий, проецируемых на колокольню Софии Киевской. Пост, посвященный этому скандалу, он опубликовал в своем Facebook.

Даже остановка проекта по трансляции поздравлений на колокольне Софии Киевской не удержала политиков от жарких споров. Нардеп Богдан Яременко резко высказался по поводу возмущения в адрес проекта, высказанного Ириной Геращенко.

«Пошлость в худшем проявлении. Это примитивнее, чем борды с признаниями в любви, надписи на заборах и поздравления с днем рождения по радио. И да, это в сто раз хуже, чем злосчастная шляпа», — написала в своем Facebook Геращенко.

«Мне не понятно, на каких основаниях рожденная в Черкассах экзальтированная панночка-депутат из секты воспитанных на конфетах Рошен в традиционной грубой и низкоинтелектуальной манере брызгает в соцсетях чернилами на предмет, что красиво, эстетично, правильно и т. д. писать на стенах Софии Киевской?» — ответил Яременко.

По его словам, лазерное шоу стало «творческим развитием традиций Руси».

Фото из соцсетей

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