Зеленский раскрыл разговор с Ермаком об оскандалившемся Татарове

Скандал с заподозренным в причастности к коррупционным схемам заместителем главы ОП Олегом Татаровым президент Владимир Зеленский обсуждал с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком.

В интервью «Фокусу» Зеленский сказал, что сразу же после появления этой информации он вызвал Андрея Ермака и сказал, что Татарова следует «попросить уйти», если история «хотя бы одним словом связана с его работой» в Офисе президента.

«Уголовное дело касается 2017 года. Я тогда не был президентом, а он (Олег Татаров. — Авт.) не работал в Офисе. Поэтому фразы „во времена Зеленского опять коррупция“ неправдивы. Это ранит и сказывается на мне лично. Речь не о рейтинге и не об имидже», — сказал Владимир Зеленский, добавив, что «не может делать выводы» о том коррупционер Татаров или нет.

По его словам, с этой недели замглавы ОП «отстранен от дел НАБУ, прокуратуры», а соответствующие полномочия переданы другому заместителю Андрея Ермака — Андрею Смирнову.

«Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват», — сказал Зеленский и добавил: «Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел».

Напомним, что в НАБУ, котором занимались делом, где фигурирует Татаров, возмутились «беспрецедентным» вмешательством в свои дела Офиса генпрокурора, представитель которого забрал уголовное производство у антикоррупционного бюро и передал в СБУ. Этот произошло в тот день, когда в Высшем антикоррупционном суде должен был рассматриваться вопрос о мере пресечения Олегу Татарову — САП настаивала на аресте с альтернативой в виде 10-миллионного залога.

Фото с сайта Офиса президента.

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter