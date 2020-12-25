«Я даже не угрожаю»: Зеленский призвал Тупицкого к «мужскому шагу»

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий должен уйти в отставку. Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».

«Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг», — сказал Зеленский.

Он считает, что судьи КС превысили конституционные полномочия.

«Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить», — заявил президент.

По его словам, законопроект в котором предлагается уволить весь состав КСУ, стал единственным способом не допустить отмены ряда законов судьями.

Напоминаем, главе КСУ Тупицкому собрались вручить подозрение.

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