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Политика

Фраза Зеленского о Кернесе расстроила сына покойного мэра

12:52 25 декабря 2020
Геннадий Кернес

Сын мэра Харькова Кернеса Даниил не верит в то, что президент Зеленский лично заявил о неоднозначном отношении к покойному городскому голове. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Очень удивился. Эта фраза недалёких клерков про „к нему было неоднозначное отношение“ явно не принадлежит президенту. Или в ОП уже у Зеленского вообще ничего не спрашивают и слова не дают?» — сказал сын Геннадия Кернеса.

По его словам, Зеленский дружил с мэром Харькова и много раз виделся с ним.

«Что он имел ввиду под словом «неоднозначность»? Его жизнь была неоднозначной, или что? У меня супруга очень правильно по этому поводу написала: «Я вам желаю, когда вы уйдете со своего поста, чтобы о вас все было однозначно», — заявил Даниил.

Напомним, харьковчане желают себе татуировки в честь Геннадия Кернеса.

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