28.19 / 28.34 34.18 / 34.46
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский счел самым большим ожиданием заключение Порошенко в тюрьму

13:59 25 декабря 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что «все ждут, когда посадят Порошенко». Об этом он заявил в интервью «Фокусу».

Глава государства сказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна дать результат.

«Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных „скрутчиков“ НДС, которые „скручивали“ 20 млрд грн. Это действительно историческое событие», — отметил Зеленский.

«Она сама знает, что должна всех злодеев посадить. Это ее задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет», — добавил президент.

Также он заявил, что ведется следствие по авиакатастрофе военного самолета Ан-26 на Харьковщине, и трем военным топ-чиновникам уже объявлены подозрения.

«Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко», — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил, в каком случае придется начать мобилизацию мужчин и женщин.

Фото president.gov.ua

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

«Ооо, охладила мне…» Женатый Олег Винник устроил флирт с актрисой-моделью

Геннадий Кернес

Фраза Зеленского о Кернесе расстроила сына покойного мэра

Ани Лорак

Ани Лорак спровоцировала Сергея Лазарева на мат

Двойник королевы на столе

Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер