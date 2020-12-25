Зеленский счел самым большим ожиданием заключение Порошенко в тюрьму

Президент Владимир Зеленский считает, что «все ждут, когда посадят Порошенко». Об этом он заявил в интервью «Фокусу».

Глава государства сказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна дать результат.

«Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше. Недавно они действительно закрыли известных „скрутчиков“ НДС, которые „скручивали“ 20 млрд грн. Это действительно историческое событие», — отметил Зеленский.

«Она сама знает, что должна всех злодеев посадить. Это ее задача. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет», — добавил президент.

Также он заявил, что ведется следствие по авиакатастрофе военного самолета Ан-26 на Харьковщине, и трем военным топ-чиновникам уже объявлены подозрения.

«Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко», — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил, в каком случае придется начать мобилизацию мужчин и женщин.

Фото president.gov.ua

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