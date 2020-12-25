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Политика

Шутка «Квартала 95» про протесты предпринимателей вызвала негодование

15:01 25 декабря 2020
Чисто News

В рамках проекта Чисто News от студии «Квартал 95» юмористы пошутили по поводу акции протеста предпринимателей, которая проходила под стенами киевского дворца «Украина» во время выступления «Вечернего квартала». Видео разместил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

«Во время съемок новогоднего концерта „95 квартала“ под зданием дворца „Украина“ протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во Дворце, и вне его стен. Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней, и некоторые из них заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский», — заявили ведущие Чисто News.

«Квартал 95″ в своем репертуаре. Протест ФЛП в их понимании — это концерт. По этой же логике, деятельность их экс-коллеги Зеленского и его Офиса должно быть просто-таки карнавалом каким-то», — прокомментировал видео Алексей Гончаренко.

Фото: скриншот видео

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